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В ВМС отреагировали на утренние взрывы в Севастополе

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 12:43
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В ВМС отреагировали на утренние взрывы в Севастополе Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Похожие инциденты, как сегодня в Севастополе, будут повторяться и дальше на объектах военной инфраструктуры россиян во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Плетенчук прокомментировал взрывы в Севастополе, прозвучавшие утром 21 апреля.

"Могу отметить, что оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава Черноморского флота - это у них такая тактика", - отметил спикер.

Плетенчук подчеркнул, что подобные "инциденты" и дальше будут случаться на объектах военной инфраструктуры врага во временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Севастополе

Утро в Севастополе началось со взрывов. Назначенный россиянами гауляйтер Михаил Развожаев заявил о якобы отражении атаки на корабль РФ. По его словам, из-за падения обломков произошло "небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".

В сети пишут, что в Севастополе был "прилет". Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что, вероятно, в Севастополе мог быть поврежден корабль "Коммуна".

"Коммуна" - это вспомогательное судно, спасатель подводных лодок. Это самый старый корабль на вооружении ВМФ РФ, спущенный на воду в 1913 году.

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