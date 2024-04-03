Юсов отреагировал на информацию о планах ГУР по уничтожению Керченского моста

Информация The Guardian о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины планирует уничтожить Керченский мост в первой половине 2024 года, не новая. Ведь это военная цель, которая подлежит "обезвреживанию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, не вредят ли планам ГУР подобные статьи, Юсов отметил, что "у The Guardian, безусловно, есть свои источники, и на Западе в последнее время выходит много материалов с достаточно громкими заголовками, которые ссылаются на те или иные источники".

В то же время, представитель ГУР считает "не всегда уместным делом" комментировать анонимную информацию.

"Если говорить о публичной коммуникации, то могу заверить, что информация озвучивается и тогда, когда это нужно. Что касается этого сооружения - моста, то были уже неоднократные коммуникации и заявления по этому поводу от украинских представителей сектора безопасности и обороны. Глава СБУ комментировал эту ситуацию. И, в конце концов, мы можем констатировать, что россияне постоянно рапортуют вверх, передают в Кремль, что на этот раз уже все меры безопасности точно приняты", - отметил Юсов.

Он добавил, что напугать оккупантов этой информацией вряд ли удастся.

"Но то, что все военные цели, а данный незаконный объект - это военная цель, подлежат обезвреживанию - это не новая информация. Здесь ничего нового нет", - подчеркнул представитель ГУР.

Что предшествовало

У британского издания The Guardian вышла статья, в которой говорится, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит третий удар по Керченскому мосту, соединяющему территорию России с оккупированным Крымом.

Высокопоставленные представители ГУР заявили изданию, что разрушение моста "неизбежно".

Кроме того, ГУР считает, что в ближайшее время сможет вывести из строя города.

"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - заявил The Guardian один из чиновников, добавив, что у главы разведки Кирилла Буданова уже есть "большая часть средств для достижения этой цели".

По его словам, Буданов придерживается плана, одобренного президентом Украины Владимиром Зеленским, по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.