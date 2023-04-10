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Россияне активизировали БПЛА, что может говорить о подготовке к атаке, - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российская армия активизировала использование БПЛА вдоль линии фронта. Это может свидетельствовать о вероятности подготовки врага к атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

На уточняющий вопрос, стали ли хуже качества российские беспилотники, спустя год, она ответила: "Да, мы наблюдаем это явление".

"Это может быть результатом санкций, которые в результате должны заработать и отражаться и на боевой ситуации", - отметила Гуменюк.

В то же время она подчеркнула, что недооценивать врага нельзя.

"Их беспилотники активны и сбор информации в этом случае говорит о том, что враг выискивает новые способы поражения на дистанции. Они собирают информацию о том, какое поражение было бы максимально эффективно. Именно активизация БПЛА вдоль линии и побережья говорит о том, что вполне вероятно могут быть подготовлены какие-то атаки", - рассказала Гуменюк.

Напомним, наши военные за минувшие сутки сбили 11 российских беспилотников.

В частности, в Харьковской области "приземлили" дрон-камикадзе и разведывательный беспилотник "Гранат-4".

Добавим, также мы писали, что украинские пограничники сбили два дрона российских оккупантов в Луганской области.

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