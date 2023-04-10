Россияне активизировали БПЛА, что может говорить о подготовке к атаке, - Гуменюк

На уточняющий вопрос, стали ли хуже качества российские беспилотники, спустя год, она ответила: "Да, мы наблюдаем это явление".

"Это может быть результатом санкций, которые в результате должны заработать и отражаться и на боевой ситуации", - отметила Гуменюк.

В то же время она подчеркнула, что недооценивать врага нельзя.

"Их беспилотники активны и сбор информации в этом случае говорит о том, что враг выискивает новые способы поражения на дистанции. Они собирают информацию о том, какое поражение было бы максимально эффективно. Именно активизация БПЛА вдоль линии и побережья говорит о том, что вполне вероятно могут быть подготовлены какие-то атаки", - рассказала Гуменюк.

Напомним, наши военные за минувшие сутки сбили 11 российских беспилотников.

В частности, в Харьковской области "приземлили" дрон-камикадзе и разведывательный беспилотник "Гранат-4".

Добавим, также мы писали, что украинские пограничники сбили два дрона российских оккупантов в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.