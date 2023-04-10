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В Харьковской области ночью "приземлили" два дрона

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Харьков, Понедельник 10 апреля 2023 09:12
В Харьковской области ночью "приземлили" два дрона Фото: ПВО сбила два вражеских дрона в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника в Харьковской области. Это произошло в ночь на 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

По предварительной информации, военные "приземлили" дрон-камикадзе и разведывательный беспилотник.

"Ночью нашей ПВО в Харьковской области уничтожены 2 вражеских БПЛА, вероятно Шахед-136 и Гранат-4", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером, по данным мэрии Мариуполя, в районе Азовского моря зафиксировали дрон-камикадзе. Позже на юге Украины была объявлена воздушная тревога.

По информации Генштаба ВСУ, наши военные за минувшие сутки сбили 11 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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