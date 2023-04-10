Более 600 оккупантов и 11 беспилотников: Генштаб назвал новые потери России
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 670 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 178 820 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:
- личного состава - около 178 820 (+670) человек ликвидировано,
- танков - 3637 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 7028 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2750 (+10) ед,
- РСЗО - 534 (+1) ед,
- средства ПВО - 282 (+0) ед,
- самолетов - 307 (+0) ед,
- вертолетов - 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2323 (+11),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5607 (+5) ед,
- специальная техника - 311 (+2).
Напомним, украинские войска за минувшие сутки отбили около 60 атак оккупантов и уничтожили 5 станций РЭБ россиян.
Как сообщалось, аналитики ISW считают, что в битве за Бахмут "вагнеровцы" потеряли свои лучшие подразделения.
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