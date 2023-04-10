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Более 600 оккупантов и 11 беспилотников: Генштаб назвал новые потери России

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 08:26
Более 600 оккупантов и 11 беспилотников: Генштаб назвал новые потери России Фото: Россия уже потеряла более 178 тысяч своих солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 670 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 178 820 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 178 820 (+670) человек ликвидировано,
  • танков - 3637 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7028 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2750 (+10) ед,
  • РСЗО - 534 (+1) ед,
  • средства ПВО - 282 (+0) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2323 (+11),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5607 (+5) ед,
  • специальная техника - 311 (+2).

Напомним, украинские войска за минувшие сутки отбили около 60 атак оккупантов и уничтожили 5 станций РЭБ россиян.

Как сообщалось, аналитики ISW считают, что в битве за Бахмут "вагнеровцы" потеряли свои лучшие подразделения.

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