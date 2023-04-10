Пограничники сбили два дрона оккупантов в Луганской области

Украинские пограничники сбили два дрона российских оккупантов. Это произошло в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

По словам пограничников, один из российских дронов защитники "приземлили" сегодня, 10 апреля, с помощью РЭБ. Другой беспилотник сбили вчера из стрелкового оружия.

Фото: в Луганской области сбили два беспилотника россиян (t.me/DPSUkr)

Напомним, в ночь на 10 апреля в Харьковской области силы ПВО сбили дрон-камикадзе и разведывательный беспилотник "Гранат-4".

По информации Генштаба ВСУ, наши военные за минувшие сутки сбили 11 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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