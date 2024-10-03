Россияне 73 раза атаковали позиции ВСУ. Генштаб назвал самые горячие направления

По состоянию на вечер 3 октября российские оккупанты 73 раза атаковали позиции украинских войск. Активнее всего враг действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел более половины всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

Сегодня пострадали населенные пункты Семеновка, Клюсы, Покровка, Беловоды, Обода, Дружба, Тимофеевка. Под авиаудары попали Екатериновка, Волфин, Комаровка, Белополье, Реки, Хотинь, Яструбино, Искрисковщина.

Известно, что за сегодняшний день российская авиация сбросила одну управляемую авиационную бомбу на территорию Курской области.

Ситуация на направлениях

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы возле Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили десять управляемых авиационных бомб.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы возле Синьковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Первомайского и Вишневого.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадово, Торское и Дроновка. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили пять из девяти вражеских атак. Бои продолжаются. Неуправляемыми авиационными ракетами террористы обстреляли Новоегоровку и Серебрянский лес.

Продолжаются бои на Северском направлении. Противник атаковал близ Спирного. Вражеский штурм успешно отражен нашими защитниками.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Враг активно применяет авиацию, свергнув в районе населенного пункта Часов Яр 11 КАБов.

В настоящее время на Торецком направлении произошло четыре вражеских атаки. Враг атаковал возле населенного пункта Торецк. Наши защитники дают достойный отпор, все атаки остановлены. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка и Клебан-Бык.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 20 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Горняка, Новоторецкого и Крутого Яра. Силы обороны, сдерживая враждебный натиск, уже отразили 18 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Основные усилия оккупанты сосредоточили возле Николаевки и Селидово, где зафиксировано семь и пять боестолкновений соответственно.

18 боев сегодня произошло на Кураховском направлении, где захватчики активно пытаются продвинуться в районах Новоалександровки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Трудового и Екатериновки. Пять боев до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Максимовки и Богоявленки, у которой боестолкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении коккупанты провели две атаки возле Новоданиловки и Каменского.

"На других направлениях в настоящее время враг активных действий не вел", - добавили в Генштабе.