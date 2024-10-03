За сутки более 140 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

За прошедшие сутки, 2 октября, на линии фронта состоялось 142 боя. Враг больше всего атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре средства противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали в районе населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении состоялось 14 вражеских атак неподалеку Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз вблизи Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского.

На Краматорском направлении враг три раза атаковал в районах Ивановского, Калиновки и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне, при поддержке авиации, совершили 20 атак неподалеку Дилиевки, Торецка, Нелиповки, Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении оккупанты 29 раз атаковали в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутой Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Николаевки.

На Кураховском направлении отражено 27 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово и Георгиевка.

На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Каменского.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны российские террористы потеряли более 656 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще около 1150 оккупантов и уничтожили: