Россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область: снаряд попал в жилой квартал

Российские оккупационные войска за минувшие сутки произвели 61 обстрел Херсонской области, выпустив 224 снаряда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Оккупанты за минувшие сутки 4 раза обстреляли Херсон. 10 снарядов попали в жилой квартал города и на территорию медицинского учреждения. Есть жертвы среди гражданского населения – 1 человек погиб.
С деоккупированной территории области эвакуировано 113 человек.
Ранее мы писали, россияне ночью, 4 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе, под удар попало предприятие. Возник пожар.
Напомним, оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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