Россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область за минувшие сутки, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Российская армия за минувшие сутки выпустила 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по Херсонской области. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов, амбулаторию в Бериславской городской территориальной общине, здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия в Херсоне.

В результате вражеских обстрелов 6 человек получили ранения. С деоккупированной территории области эвакуировано 109 человек.