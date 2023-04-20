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Россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область за минувшие сутки, - ОВА

Фото: Оккупанты выпустили почти 300 снарядов по Херсонской области (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за минувшие сутки совершили 60 обстрелов территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Российская армия за минувшие сутки выпустила 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по Херсонской области. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов, амбулаторию в Бериславской городской территориальной общине, здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия в Херсоне.

В результате вражеских обстрелов 6 человек получили ранения. С деоккупированной территории области эвакуировано 109 человек.

Ранее мы писали, несмотря на большие потери россияне продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

Напомним, оккупанты за минувшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе.

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