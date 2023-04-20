Росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область за минулу добу, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Російська армія за минулу добу випустила 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді, будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні.

Раніше ми писали, незважаючи на великі втрати росіяни продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку.

Нагадаємо, окупанти минулої доби вдарили по Україні 26 дронами-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.