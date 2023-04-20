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Росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область за минулу добу, - ОВА

Фото: Окупанти випустили майже 300 снарядів по Херсонській області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська за минулу добу здійснили 60 обстрілів території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Російська армія за минулу добу випустила 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді, будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні.

Внаслідок ворожих обстрілів 6 людей дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 109 осіб.

Раніше ми писали, незважаючи на великі втрати росіяни продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку.

Нагадаємо, окупанти минулої доби вдарили по Україні 26 дронами-камікадзе.

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ХерсонВійна Росії проти України