Несмотря на большие потери, россияне наступают на пяти направлениях, - Генштаб
Противник ценой больших потерь продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника.Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфине, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огирцево, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки, Устиновка.
- На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населённого пункта Кременна и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное.
- В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также, за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечине, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара. Кроме последнего, обстрелял Новоукраинку, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время в течение суток обстрелял более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное и Днепровское Херсонской области и Херсон.
В подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский", участвующих в боевых действиях в Донецкой области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Установлено, что основными факторами этого являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение окупантов боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери. Увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в РФ.
В населенном пункте Изюмовка на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, расквартированных на базе отдыха "Долина Скифов", переместят на оборонные позиции в район населенного пункта Владимировка Автономной Республики Крым.
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Ранее мы писали, в Бахмуте произошло 34 боевых столкновения между ВСУ и оккупантами. Российские войска атакуют единичными штурмовыми группами по 5-6 человек.
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