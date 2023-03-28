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Российская армия ночью ударила по зданию "Укрпочты" и больнице в Херсоне (фото)

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Херсон, Вторник 28 марта 2023 11:26
Российская армия ночью ударила по зданию "Укрпочты" и больнице в Херсоне (фото) Фото: армия РФ ночью ударила по зданию "Укрпочты" и больнице в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью во вторник, 28 марта, российские оккупанты атаковали здания "Укрпочты" и больницы им. Лучанского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Ночью были прилеты по производственному помещению "Укрпочты". Сотрудники не травмированы, но ущерб - есть", - рассказал он.

Кроме того, по данным городского совета Херсона сегодня ночью целенаправленные террористические удары россиян пришлись на городскую больницу им. Лучанского.

"К счастью, в результате этих вражеских атак, обошлось без погибших и пострадавших. Большинство отделений больницы завтра уже начнет функционировать!!" – говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 28 марта обстреляли Херсон. Кроме того, враг нанес авиационный удар по территории Херсонской области.

Напомним, за минувшие сутки, 27 марта, россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область. Пятеро человек получили ранения.

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