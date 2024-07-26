Россияне 31 раз пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

В течение суток, 25 июля, на фронте произошло 126 боевых столкновений. Российские оккупанты 31 раз пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

С начала суток враг нанес по территории Украины 66 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 430 дронов-камикадзе и произвели более 3400 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг девять раз атаковал оборонительные рубежи Сил обороны Украины недалеко от Волчанска, Глубокого и Тихого. Семь боев - завершено, еще два - продолжаются.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил наступательные штурмы у Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Украинские защитники отбили шесть атак, еще две - до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи Макеевки и Невского, а также в районе Серебрянского леса. Девять атак - отбиты, три - продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили пять вражеских атак в районах Верхнекаменного, Спорного и Николаевки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем ВСУ.

На Краматорском направлении противник совершил 13 наступательных действий вблизи Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Силы обороны отразили девять атак, еще четыре - продолжаются.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали украинские войска у Железного, Нью-Йорка и Северного. Семь боев – завершено, еще одно боестолкновение - продолжается.

Наибольшую активность российские захватчики проявили на Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 31 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку от населенных пунктов, в частности, Александрополь, Воздвиженка, Новоалександровка, Тимофеевка, Ивановка, Веселое, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Силы обороны отразили 18 атак, 13 - еще продолжаются. Враг концентрирует усилия возле Новоалександровки и Веселого.

"По уточненной информации, сегодня на этом направлении был обезврежен 201 оккупант, 68 из них - безвозвратно. Также уничтожена пушка 2А36 "Гиацинт-Б", пять БПЛА разных видов и 10 единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждена артиллерийская установка 2С1" Гвоздика", гаубицу Д-30, миномет 2Б11 и две единицы автотранспорта", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал позиции Сил обороны Украины вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Двенадцать атак - отбиты, три - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник совершил 13 наступательных действий возле Константиновки, Водяного, Великой Новоселки и Раздольного. Украинские защитники остановили 10 вражеских штурмов, еще три боя - продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики совершили четыре атаки неподалеку от Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. В результате боестолкновений - потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить подразделения украинцев с занимаемых позиций на левобережье Днепра - также не имели успеха .

На других направлениях ситуация существенных изменений не потерпела.

Кроме того, в конце отчета Генштаб отметил воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, "которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике".