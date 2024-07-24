Враг сосредоточил атаки на пяти направлениях в Донецкой области, - Генштаб
В течение дня на фронте произошло 125 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском, Кураховском, Лиманском, Краматорском и Времовском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
В течение суток противник 3313 обстрелял позиции Сил обороны войск и населенные пункты. Также военные агрессора нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 47 авиационных ударов, в частности с задействованием 59 КАБ, а также использовал для поражения 550 дронов-камикадзе.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку Глыбокого, Тихого и Сотницкого Казачка. Все атаки успешно отбиты нашими защитниками. По предварительным подсчетам в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 73 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 14 БпЛА. Повреждены две артиллерийские системы и два автомобиля.
На Купянском направлении захватчики в течение дня восемь раз пытались продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки. Силы обороны отбили семь атак противника. Бои продолжаются.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Макеевки, Невского и Серебрянского леса. До сих пор идет одно боестолкновение, остальные - наши воины остановили.
На Северском направлении враг восемь раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Бой в районе Верхнекаменского продолжается.
На Краматорском направлении активность агрессора вылилась в десять боевых столкновений. Семь атак вблизи Часового Яра, Нового и в направлении Новомаркового захлебнулись. Три боестолкновения продолжаются. Захватчики несут потери.
На Торецком направлении наши войска отражали шесть атак противника вблизи Северного и Нью-Йорка. Две атаки отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируемая.
На Покровском направлении враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону, в частности в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волчье и Карловка. Шесть атак продолжаются.
Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили сегодня более 200 оккупантов, 63 из них - безвозвратно. Уничтожен один танк, боевая бронированная машина, артсистема и девять автомобилей. Еще три автомобиля повреждены.
На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Парасковиевки, где украинские воины отбили 22 атаки, продолжается пять боестолкновений. Также до сих пор идут бои возле Красногоровки.
На Времовском направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Константиновки и Водяного - семь атак отбиты, еще пять продолжаются.
На Ореховском направлении оккупанты два раза оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции вблизи Малой Токмачки и в направлении Новодаровки.
На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Две неудачные попытки штурмовать позиции украинских воинов были осуществлены агрессором сегодня.
Атаки 24 июля
Напомним, на фронте за минувшие сутки произошло 152 боевых столкновения. Вооруженные силы истощают наступательный потенциал захватчиков.
В течение дня 24 июля россияне неоднократно обстреливали Харьков. В частности, агрессор ударил управляемой авиабомбой по центру города.
Во время ракетной атаки утром враг попал в офис Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD), которая занимается разминированием территории региона.
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