Росіяни 31 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом доби, 25 липня, на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Російські окупанти 31 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Від початку доби ворог завдав по території України 66 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 430 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів атакував оборонні рубежі Сил оборони України неподалік Вовчанська, Глибокого та Тихого. Сім боїв - завершено, ще два - тривають.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів проводив наступальні штурми біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Українські захисники відбили шість атак, ще дві - досі продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу Макіївки та Невського, а також у районі Серебрянського лісу. Дев’ять атак - відбито, три - продовжуються.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили п’ять ворожих атак у районах Верхньокам’янського, Спірного та Миколаївки. Наразі триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем ЗСУ.

На Краматорському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій поблизу Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Майського та Григорівки. Сили оборони відбили дев’ять атак, ще чотири - продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім боїв - завершено, ще одне боєзіткнення - триває.

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 31 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Воздвиженка, Новоолександрівка, Тимофіївка, Іванівка, Веселе, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони відбили 18 атак, 13 - ще продовжуються. Ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки та Веселого.

"За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 201 окупант, 68 з них - безповоротно. Також знищено гармату 2А36 "Гіацинт-Б", п’ять БПЛА різних видів та 10 одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", гаубицю Д-30, міномет 2Б11 та дві одиниці автотранспорту, - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував позиції Сил оборони України поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Дванадцять атак - відбито, три - досі тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій біля Костянтинівки, Водяного, Великої Новосілки та Роздольного. Українські захисники зупинили 10 ворожих штурмів, ще три бої - продовжуються.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки неподалік Малої Токмачки, Юрківки, Новоандріївки та Щербаків. У результаті боєзіткнень - зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку усі зусилля окупантів потіснити підрозділи українців із займаних позицій на лівобережжі Дніпра - також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Крім того, в кінці звіту Генштаб відзначив воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, "які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці".

