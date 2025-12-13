Россиянам труба: ВСУ перекрыли путь оккупантам к Купянску

Украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко.

По его словам, в процессе ведения разведки в полосе обороны Купянска операторы полка обнаружили нетипичный, однако критически важный российский логистический канал. Речь шла о газовой трубе, которую россияне использовали для переброски личного состава на северную окраину Купянска.

"Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль. Полк "Ахиллес" начал системную работу по уничтожению этого маршрута", - отметил Федоренко.

Для поражения трубы было использовано три тонны взрывчатки. А впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины, которые находились поблизости.

Также полк во время обороны Купянска выполнял задачи по уничтожению позиций БПЛА врага, поражению личного состава и техники оккупантов, логистически-эвакуационные миссии. Всего с апреля по декабрь 2025 года полк "Ахиллес" достиг следующих результатов: