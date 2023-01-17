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Россиянам станет труднее скрываться: в Казахстане ужесточили правила пребывания иностранцев

Фото: в Казахстане ужесточили правила пребывания иностранцев (facebook.com/KazakhstanMFA)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на постановление правительства Казахстана.

Как известно, ранее в республике действовал так называемый "визаран" - пересечение границы государства для восстановления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли уехать за ее пределы и вернуться назад, "обнулив счетчик".

Омчечено, что теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода 180 дней.

В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. На тех, у кого есть разрешение на временное проживание, новые правила не распространяются.

Как сообщается, отказаться от "визорана" предлагало МВД Казахстана в ноябре 2022 года. Изменение миграционных правил предлагалось с целью обеспечения контроля за въездом иммигрантов в страну, а также борьбы с нелегальной миграцией.

В Евразийский экономический союз входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан.

Казахстан стал одним из главных направлений для россиян после начала мобилизации в РФ. По данным министерства внутренних дел Казахстана, только за первую неделю мобилизации в страну въехало чуть менее ста тысяч россиян. Всего за 2022 год в Казахстан въехали 2,9 миллиона граждан России. Сколько из них решили остаться в стране, неизвестно.

Напомним, после того, как Путин объявил о мобилизации для войны против Украины, россияне призывного возраста начали массово покидать территорию страны, в том числе и в Казахстан.

В свою очередь в Казахстане решили без разрешения Кремля не выдавать разрешений на постоянное проживание российским гражданам, желающим уехать из России после объявления частичной мобилизации.

Кроме того, правительство Казахстана заявило, что будет выдавать российских граждан, которых власти обвиняют в правонарушениях. Министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов отметил, что для этого потребуется только объявление в розыск.

Позже Россия установила пункт мобилизации на границе с Казахстаном. Мужчинам, которые планировали скрыться, начали вручать повестки.

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