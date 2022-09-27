ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отрезают пути к бегству: Казахстан будет выдавать беглых российских дезертиров

Новина українською →
Казахстан, Вторник 27 сентября 2022 11:44
Отрезают пути к бегству: Казахстан будет выдавать беглых российских дезертиров Фото: бегущих в Казахстан жителей России будут возвращать назад (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Казахстан будет выдавать российских граждан, которых власти обвиняют в правонарушениях. Министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов заявил, что для этого потребуется лишь объявление в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Alau.Kz.

Ахметжанов напомнил, что между Казахстаном и Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, обмену осужденных и экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь, и в Казахстане, и в России это должно быть уголовно наказуемое деяние.

"Вопрос не стоит о мобилизации, я не говорю о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск", - сказал он.

При этом он отметил, что "военкоматы, если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи".

Ахметжанов также заявил, что с начала объявления мобилизации в России в Казахстан 21 сентября въехало порядка 98 тысяч российских граждан.

Напомним, Путин объявил о мобилизации для войны против Украины 21 сентября. Он собирается набрать в армии до 1 млн человек, однако точная цифра засекречена. После этого жители России призывного возраста начали массово покидать территорию страны.

Российские власти решили забирать в армию своих подданных прямо на границе с Грузией, открыв мобилизационный военкомат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Мобилизация в России
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны