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Россияне бегут от мобилизации в страны ЕС. Названы основные направления

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Брюссель, Вторник 27 сентября 2022 19:24
Россияне бегут от мобилизации в страны ЕС. Названы основные направления Фото: россияне бегут от мобилизации в страны ЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Агентство ЕС по контролю границ Frontex зафиксировало рост числа россиян, пересекающих границу Европейского союза на фоне объявленной в РФ мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter агентства Frontex.

"После объявления Россией частичной мобилизации в соседних государствах - членах ЕС увеличилось количество пересечений границы. За прошедшую неделю в ЕС въехали почти 66 тысяч граждан России, что на 30% больше по сравнению с предыдущей неделей. Большинство из них прибыло в Финляндию и Эстонию", - говорится в отчете Frontex.

С начала войны уже более 1,3 миллиона граждан России попали в ЕС через его сухопутные границы. В то же время более 1,27 млн россиян вернулись в Россию через ее сухопутную границу с ЕС.

Ранее сообщалось, что после объявления мобилизации в России мужчины начали массово выезжать за рубеж. Наиболее популярными направлениями стали Грузия и Казахстан, где на пунктах пропуска уже несколько дней подряд сохраняются многокилометровые пробки.

Также сегодня стало известно, что российские власти решили забирать в армию прямо на границе с Грузией. На погранпункте будет работать мобилизационный военкомат.

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