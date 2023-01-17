Россиянам станет труднее скрываться: в Казахстане ужесточили правила пребывания иностранцев

Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на постановление правительства Казахстана.

Как известно, ранее в республике действовал так называемый "визаран" - пересечение границы государства для восстановления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли уехать за ее пределы и вернуться назад, "обнулив счетчик".

Омчечено, что теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода 180 дней.

В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. На тех, у кого есть разрешение на временное проживание, новые правила не распространяются.

Как сообщается, отказаться от "визорана" предлагало МВД Казахстана в ноябре 2022 года. Изменение миграционных правил предлагалось с целью обеспечения контроля за въездом иммигрантов в страну, а также борьбы с нелегальной миграцией.

В Евразийский экономический союз входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан.

Казахстан стал одним из главных направлений для россиян после начала мобилизации в РФ. По данным министерства внутренних дел Казахстана, только за первую неделю мобилизации в страну въехало чуть менее ста тысяч россиян. Всего за 2022 год в Казахстан въехали 2,9 миллиона граждан России. Сколько из них решили остаться в стране, неизвестно.