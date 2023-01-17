Росіянам стане важче ховатися: в Казахстані посилили правила перебування іноземців
Уряд Казахстану змінив правила в'їзду та перебування іноземців у республіці. Згідно з новим порядком, громадянам країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) можна перебувати в Казахстані не більше ніж 90 днів протягом 180-денного періоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду Казахстана.
Як відомо, раніше в республіці діяв так званий "візаран" - перетин кордону держави для відновлення термінів легального перебування. Завдяки цьому мігранти, у яких добігав кінця термін перебування в країні, могли виїхати за її межі і повернутися назад, "обнуливши лічильник".
Зазначено, що тепер термін перебування обмежений 90 календарними днями протягом кожного періоду 180 днів.
У разі перевищення цього терміну іноземцю, який виїхав за межі країни, буде відмовлено у в'їзді. На тих, хто має дозвіл на тимчасове проживання, нові правила не поширюються.
Як повідомляється, відмовитися від "візарану" пропонувало МВС Казахстану у листопаді 2022 року. Зміна міграційних правил пропонувалося з метою забезпечення контролю над в'їздом іммігрантів у країну, і навіть боротьби з нелегальною міграцією.
У Євразійський економічного союз входять Казахстан, Росія, Вірменія, Білорусь та Киргизстан.
Казахстан став одним із головних напрямків для росіян після початку мобілізації в РФ. За даними міністерства внутрішніх справ Казахстану, лише за перший тиждень мобілізації в країну в'їхало трохи менше ніж сто тисяч росіян. Усього за 2022 рік до Казахстану в'їхали 2,9 мільйона громадян Росії. Скільки з них вирішили залишитись у країні, невідомо.
Нагадаємо, після того, як Путін оголосив про мобілізацію для війни проти України, росіяни призовного віку почали масово залишати територію країни, у тому числі й до Казахстану.
У свою чергу у Казахстані вирішили без дозволу Кремля не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації.
Окрім того, уряд Казахстану заявив, що видаватиме російських громадян, яких влада звинувачує у правопорушеннях. Міністр внутрішніх справ країни Марат Ахметжанов зазначив, що для цього буде потрібно лише оголошення в розшук.
Пізніше Росія встановила пункт мобілізації на кордоні із Казахстаном. Чоловікам, які планували втекти, почали вручати повістки.
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