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Росіянам стане важче ховатися: в Казахстані посилили правила перебування іноземців

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Казахстан, Вівторок 17 січня 2023 16:30
Росіянам стане важче ховатися: в Казахстані посилили правила перебування іноземців Фото: в Казахстані посилили правила перебування іноземців (facebook.com/KazakhstanMFA)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Казахстану змінив правила в'їзду та перебування іноземців у республіці. Згідно з новим порядком, громадянам країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) можна перебувати в Казахстані не більше ніж 90 днів протягом 180-денного періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду Казахстана.

Як відомо, раніше в республіці діяв так званий "візаран" - перетин кордону держави для відновлення термінів легального перебування. Завдяки цьому мігранти, у яких добігав кінця термін перебування в країні, могли виїхати за її межі і повернутися назад, "обнуливши лічильник".

Зазначено, що тепер термін перебування обмежений 90 календарними днями протягом кожного періоду 180 днів.

У разі перевищення цього терміну іноземцю, який виїхав за межі країни, буде відмовлено у в'їзді. На тих, хто має дозвіл на тимчасове проживання, нові правила не поширюються.

Як повідомляється, відмовитися від "візарану" пропонувало МВС Казахстану у листопаді 2022 року. Зміна міграційних правил пропонувалося з метою забезпечення контролю над в'їздом іммігрантів у країну, і навіть боротьби з нелегальною міграцією.

У Євразійський економічного союз входять Казахстан, Росія, Вірменія, Білорусь та Киргизстан.

Казахстан став одним із головних напрямків для росіян після початку мобілізації в РФ. За даними міністерства внутрішніх справ Казахстану, лише за перший тиждень мобілізації в країну в'їхало трохи менше ніж сто тисяч росіян. Усього за 2022 рік до Казахстану в'їхали 2,9 мільйона громадян Росії. Скільки з них вирішили залишитись у країні, невідомо.

Нагадаємо, після того, як Путін оголосив про мобілізацію для війни проти України, росіяни призовного віку почали масово залишати територію країни, у тому числі й до Казахстану.

У свою чергу у Казахстані вирішили без дозволу Кремля не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації.

Окрім того, уряд Казахстану заявив, що видаватиме російських громадян, яких влада звинувачує у правопорушеннях. Міністр внутрішніх справ країни Марат Ахметжанов зазначив, що для цього буде потрібно лише оголошення в розшук.

Пізніше Росія встановила пункт мобілізації на кордоні із Казахстаном. Чоловікам, які планували втекти, почали вручати повістки.

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