Россиянам предлагают теперь заправлять авто за юани в Китае

В частности, жителям Забайкальска и Читы обещают перевезти автомобиль в китайскую Маньчжурию, заправить его и вернуть владельцу. Стоимость топлива в объявлениях колеблется от 66 рублей за литр дизеля (при оплате в юанях) до 97 рублей за литр бензина АИ-95.

Также можно заправить канистры объемом до 10 литров, однако их вывоз через китайскую таможню не гарантирован.

Российские Телеграмм-каналы сообщают, что Забайкальский край испытывает острый дефицит топлива с конца июня. В регионе действует режим повышенной готовности, продажа бензина физическим лицам ограничена 15 литрами в сутки, а на заправках выстраиваются многокилометровые очереди, которые видны.

В рамках борьбы с топливным кризисом руководство края планировало ограничить движение всех грузовиков, кроме бензовозов, по дорогам региона и через пограничный переход.

Важно отметить, что "Забайкальск" – один из ключевых маршрутов импорта товаров из Китая. Однако после вмешательства федеральных властей эти планы были отменены.