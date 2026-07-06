Росіянам пропонують тепер заправляти авто за юані у Китаї

На тлі паливної кризи у РФ мешканцям Забайкалля почали пропонувати заправлятися в Китаї. У чатах міст Забайкальського краю з’явилися десятки оголошень про заправку автомобілів у сусідній країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Осторожно.Новости".
Зокрема, мешканцям Забайкальська та Чити обіцяють перевезти автомобіль до китайської Маньчжурії, заправити його та повернути власнику. Вартість палива в оголошеннях коливається від 66 рублів за літр дизеля (при оплаті в юанях) до 97 рублів за літр бензину АІ-95.
Також можна заправити каністри об’ємом до 10 літрів, однак їх вивезення через китайську митницю не гарантовано.
Російські Телеграм-канали повідомляють, що Забайкальський край переживає гострий дефіцит палива з кінця червня. У регіоні діє режим підвищеної готовності, продаж бензину фізичним особам обмежено 15 літрами на добу, а на заправках вишиковуються багатокілометрові черги, які видно
У рамках боротьби з паливною кризою керівництво краю планувало обмежити рух усіх вантажівок, крім бензовозів, дорогами регіону та через прикордонний перехід
Важливо зазначити, що "Забайкальськ" - один із ключових маршрутів імпорту товарів із Китаю. Однак після втручання федеральної влади ці плани було скасовано.
Великі проблеми із бензином у РФ почались після масштабних ударів ЗСУ по НПЗ окупантів у тилу. При цьому українські безпілотники атакують російську енергетичну інфраструктуру "з безпрецедентною швидкістю", - пише FT.
Лише станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники успішно уразили вісім із десяти найбільших НПЗ у Росії, що суттєво підірвало загальні обсяги ворожої переробки нафти.