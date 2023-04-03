Россиянам перед отправкой на фронт выдают памятку: главные тезисы пропагандистов
Российским солдатам перед отправкой на войну против Украины выдают специальную памятку. Листовка содержит пропагандистские нарративы и призывы воевать до последнего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Памятку выпустил Западный военный округ, ее выдают только тем солдатам, которые отправляются в Украину. На первой странице листовки изображена карта Украины, однако без Крыма, а другие оккупированные территории отмечены красным.
Фото: российским оккупантам выдают памятку перед отправкой в Украину (meduza.io)
Большая часть документа посвящена идеологическому обоснованию войны. Традиционно для пропагандистов в памятке упомянули Запад, который хочет "поработить покоренные страны и народы", а его идеалы "полностью противоречат ценностям российской самобытной цивилизации".
При этом пропагандисты написали, что Украина является "лоскутным одеялом из регионов с разной историей".
"Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом", - написали россияне.
Ни шагу назад!
По данным издания, брошюра была напечатана примерно в середине осени 2022 года, когда украинские защитники освободили Харьковской область и продвигались в Херсонской. В памятке пропагандисты называют "позорной" сдачу территорий.
При этом авторы листовки предложили "конкретные шаги по исправлению ситуации на фронте", а именно "возвращение к сталинским методам ведения войны".
Пропагандисты процитировали сталинский приказ № 227, более известный как "Ни шагу назад!". Этим приказом диктатор предписывал "истреблять паникеров и трусов" на месте, вводил заградительные отряды и штрафные части, куда отправляли дезертиров.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в конце марта на временно оккупированной части Луганской области россияне объявили в розыск 50 дезертиров.
Кроме того, военная разведка Украины отмечает, что большинство мобилизированных россиян сбежали бы с поля боя, если бы не заградотряды.
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