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Росіянам перед відправкою на фронт видають пам'ятку: головні тези пропагандистів

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Москва, Понеділок 03 квітня 2023 10:10
Росіянам перед відправкою на фронт видають пам'ятку: головні тези пропагандистів Фото: російським окупантам видають пам'ятку перед відправкою до України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російським солдатам перед відправкою на війну проти України видають спеціальну пам'ятку. Листівка містить пропагандистські наративи та заклики воювати до останнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Пам'ятку випустив Західний військовий округ, її видають лише тим солдатам, які вирушають до України. На першій сторінці листівки зображено мапу України, проте без Криму, а інші окуповані території позначені червоним.

Росіянам перед відправкою на фронт видають пам'ятку: головні тези пропагандистів

Фото: російським окупантам видають пам'ятку перед відправкою до України (meduza.io)

Більшість документа присвячена ідеологічному обґрунтуванню війни. Традиційно для пропагандистів у пам'ятці згадали Захід, який хоче "поневолити підкорені країни та народи", а його ідеали "повністю суперечать цінностям російської самобутньої цивілізації".

При цьому пропагандисти написали, що Україна є "клаптевою ковдрою з регіонів з різною історією".

"Україна цілком і повністю була створена Росією, точніше, більшовицькою, комуністичною Росією. Цей процес розпочався практично відразу після революції 1917 року, причому Ленін та його соратники робили це вельми грубим щодо самої Росії способом", - написали росіяни.

Ні кроку назад!

За даними видання, брошуру було надруковано приблизно в середині осені 2022 року, коли українські захисники звільнили Харківську область та просувалися Херсонською. У пам'ятці пропагандисти називають "ганебною" здачу територій.

При цьому автори листівки запропонували "конкретні кроки щодо виправлення ситуації на фронті", а саме "повернення до сталінських методів ведення війни".

Пропагандисти процитували сталінський наказ № 227, більш відомий як "Ні кроку назад!". Цим наказом диктатор наказував "винищувати панікерів і боягузів" на місці, вводив загороджувальні загони та штрафні частини, куди відправляли дезертирів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, наприкінці березня на тимчасово окупованій частині Луганської області росіяни оголосили у розшук 50 дезертирів.

Крім того, військова розвідка України зазначає, що більшість мобілізованих росіян втекли б з поля бою, якби не загороджувальні загони.

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