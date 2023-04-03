Росіянам перед відправкою на фронт видають пам'ятку: головні тези пропагандистів
Російським солдатам перед відправкою на війну проти України видають спеціальну пам'ятку. Листівка містить пропагандистські наративи та заклики воювати до останнього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
Пам'ятку випустив Західний військовий округ, її видають лише тим солдатам, які вирушають до України. На першій сторінці листівки зображено мапу України, проте без Криму, а інші окуповані території позначені червоним.
Фото: російським окупантам видають пам'ятку перед відправкою до України (meduza.io)
Більшість документа присвячена ідеологічному обґрунтуванню війни. Традиційно для пропагандистів у пам'ятці згадали Захід, який хоче "поневолити підкорені країни та народи", а його ідеали "повністю суперечать цінностям російської самобутньої цивілізації".
При цьому пропагандисти написали, що Україна є "клаптевою ковдрою з регіонів з різною історією".
"Україна цілком і повністю була створена Росією, точніше, більшовицькою, комуністичною Росією. Цей процес розпочався практично відразу після революції 1917 року, причому Ленін та його соратники робили це вельми грубим щодо самої Росії способом", - написали росіяни.
Ні кроку назад!
За даними видання, брошуру було надруковано приблизно в середині осені 2022 року, коли українські захисники звільнили Харківську область та просувалися Херсонською. У пам'ятці пропагандисти називають "ганебною" здачу територій.
При цьому автори листівки запропонували "конкретні кроки щодо виправлення ситуації на фронті", а саме "повернення до сталінських методів ведення війни".
Пропагандисти процитували сталінський наказ № 227, більш відомий як "Ні кроку назад!". Цим наказом диктатор наказував "винищувати панікерів і боягузів" на місці, вводив загороджувальні загони та штрафні частини, куди відправляли дезертирів.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, наприкінці березня на тимчасово окупованій частині Луганської області росіяни оголосили у розшук 50 дезертирів.
Крім того, військова розвідка України зазначає, що більшість мобілізованих росіян втекли б з поля бою, якби не загороджувальні загони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.