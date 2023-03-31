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У россиян растет количество дезертиров. В Луганской области разыскивают около 50 солдат

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Пятница 31 марта 2023 18:37
У россиян растет количество дезертиров. В Луганской области разыскивают около 50 солдат Фото: в Луганской области разыскивают около 50 солдат (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России продолжает расти количество случаев побегов из подразделений и воинских частей. На временно оккупированной территории Луганской области враг разыскивает около 50 дезертиров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей", - пишет пресс-служба.

В Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области оккупанты разыскивают около 50 дезертиров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 460 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 173 360 военных.

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