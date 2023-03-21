Большинство российских "мобиков" сбежали бы, если бы не заградительные отряды, - ГУР

Нравственный дух русских мобилизованных военных крайне низок – большинство из них сбежало бы с поля боя, если бы не заградительные отряды.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

По его словам, разведка перехватывает большое количество звонков россиян, в которых они находятся в панике и страхе.

"Они видят работу своих же заградительных отрядов, видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет", - отметил Юсов.

Он считает, что если бы не было заградительных отрядов, большинство российских мобилизованных сбежали бы с позиций.