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Россиян стали чаще сажать в тюрьму за "госизмену". SPRAVDI рассказало детали

Архивное фото: Россиян стали чаще сажать в тюрьму за "госизмену" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россиян стали чаще сажать в тюрьмы по факту "госизмены", в 2023 году был побит рекорд по количеству уголовных дел по этой квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что с начала года в суды РФ, согласно официальным данным, поступило не менее 70 дел о "госизмене".

В 37 случаях суды уже вынесли приговоры. Все они - обвинительные.

"По мнению экспертов, такое впечатляющее количество дел о "госизмене" - в значительной степени результат провокаций со стороны ФСБ", - говорится в сообщении.

Уголовных дел может быть больше

При этом реальное количество дел по госизмене может быть значительно выше, чем официальные данные. 

SPRAVDI пишет, что в этом году могло быть возбуждено уже более 100 дел по этой статье. Их количество растет.

Российские суды отправляют в тюрьму критиков режима Владимира Путина

Год назад сообщалось, что Мещанский райсуд Москвы приговорил российского оппозиционера Илью Яшина к 8,5 годам тюрьмы из-за якобы "фейков" о преступлениях армии России.

Уже в апреле 2023 стало известно, что Владимира Кара-Мурзу, российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам лишения свободы. Причиной стала так называемая "госизмена" и распространение "фейков об армии РФ".

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