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Росіян стали частіше саджати до в'язниці за "держзраду". SPRAVDI розповіло деталі

Архівне фото: Росіян стали частіше саджати до в'язниці за "держзраду" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіян стали частіше саджати до в'язниць за фактом "держзради", у 2023 році було побито рекорд за кількістю кримінальних справ за цією кваліфікацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що з початку року до судів РФ, згідно з офіційними даними, надійшло щонайменше 70 справ про "держзраду".

У 37 випадках суди вже ухвалили вироки. Усі вони - обвинувальні.

"На думку експертів, така вражаюча кількість справ про "держзраду" - значною мірою результат провокацій з боку ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Кримінальних справ може бути більше

При цьому реальна кількість справ щодо держзради може бути значно вищою, ніж офіційні дані. 

SPRAVDI пише, що цього року могло бути порушено вже понад 100 справ за цією статтею. Їхня кількість зростає.

Російські суди відправляють до в'язниці критиків режиму Володимира Путіна

Рік тому повідомлялося, що Міщанський райсуд Москви засудив російського опозиціонера Іллю Яшина до 8,5 років в'язниці через нібито "фейки" про злочини армії Росії.

Уже у квітні 2023 року стало відомо, що Володимира Кара-Мурзу, російського політика-опозиціонера засудили до 25 років позбавлення волі. Причиною стала так звана "держзрада" і поширення "фейків про армію РФ".

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