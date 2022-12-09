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В России соратник Навального получил 9 лет тюрьмы за правду о войне

Новина українською →
Пятница 09 декабря 2022 14:32
В России соратник Навального получил 9 лет тюрьмы за правду о войне Фото: Илья Яшин, российский оппозиционер (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мещанский райсуд Москвы приговорил российского оппозиционера Илью Яшина к 8,5 годам тюрьмы из-за якобы "фейков" о преступной армии России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание 7х7.

Отмечается, что во время судебного процесса прокуратура потребовала для политика 9 лет заключения.

Уголовное дело против оппозиционера было возбуждено еще 12 июля из-за апрельского стрима Яшина о преступлениях российской армии в Буче. Как отмечает следствие, политик якобы умышленно распространял "фейки" об оккупантах, несмотря на то, что знал о "сфабрикованных" Украиной фотографиях и видео касаемо последствий оккупации в Буче.

После задержания Яшина отправили в СИЗО. Правозащитная группа "Мемориал" признала его политическим заключенным, а Минюст по российской классике объявил "иноагентом".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Яшин был задержан в Москве еще в июне во время прогулки.

Тем временем Алексей Навальный находится в тюрьме с января 2021 года, когда вернулся в Россию после лечения в Германии от отравления химическим веществом "Новичок".

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