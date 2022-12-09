В России соратник Навального получил 9 лет тюрьмы за правду о войне

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание 7х7 .

Отмечается, что во время судебного процесса прокуратура потребовала для политика 9 лет заключения.

Уголовное дело против оппозиционера было возбуждено еще 12 июля из-за апрельского стрима Яшина о преступлениях российской армии в Буче. Как отмечает следствие, политик якобы умышленно распространял "фейки" об оккупантах, несмотря на то, что знал о "сфабрикованных" Украиной фотографиях и видео касаемо последствий оккупации в Буче.

После задержания Яшина отправили в СИЗО. Правозащитная группа "Мемориал" признала его политическим заключенным, а Минюст по российской классике объявил "иноагентом".