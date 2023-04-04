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Без россиян и белорусов. Дуда в Риме получил огонь мира к Европейским играм-2023

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Рим, Вторник 04 апреля 2023 03:21
Без россиян и белорусов. Дуда в Риме получил огонь мира к Европейским играм-2023 Фото: Президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Максим Шушко

Президент Польши Анджей Дуда получил в Риме огонь мира. Его зажгут 21 июня по случаю открытия Европейских игр-2023 в Кракове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Европейские игры-2023 начнутся в Кракове. Польша впервые с 2012 года примет такое большое спортивное соревнование в своей стране. Ранее игры проходили в Баку и Минске, однако в нынешнем году они пройдут без участия представителей России и Беларуси.

"Хочу поблагодарить президента Европейских олимпийских комитетов, всех вас за решение, что игры пройдут без участия представителей России, которая начала войну в Украине, и белорусов, чей режим ее поддерживает", - отметил Дуда.

Европейские игры-2023 пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове и Малопольском воеводстве. В них примут участие более 7 тысяч спортсменов из 48 стран.

Ранее мы писали, Зеленский посетит Польшу 5 апреля. Президент проведет ряд встреч в Варшаве.

Напомним, Польша продлила соглашение о возможности валютной поддержки Украины.

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