Без россиян и белорусов. Дуда в Риме получил огонь мира к Европейским играм-2023
Президент Польши Анджей Дуда получил в Риме огонь мира. Его зажгут 21 июня по случаю открытия Европейских игр-2023 в Кракове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Европейские игры-2023 начнутся в Кракове. Польша впервые с 2012 года примет такое большое спортивное соревнование в своей стране. Ранее игры проходили в Баку и Минске, однако в нынешнем году они пройдут без участия представителей России и Беларуси.
"Хочу поблагодарить президента Европейских олимпийских комитетов, всех вас за решение, что игры пройдут без участия представителей России, которая начала войну в Украине, и белорусов, чей режим ее поддерживает", - отметил Дуда.
Европейские игры-2023 пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове и Малопольском воеводстве. В них примут участие более 7 тысяч спортсменов из 48 стран.
Ранее мы писали, Зеленский посетит Польшу 5 апреля. Президент проведет ряд встреч в Варшаве.
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