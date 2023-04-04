Без россиян и белорусов. Дуда в Риме получил огонь мира к Европейским играм-2023

Президент Польши Анджей Дуда получил в Риме огонь мира. Его зажгут 21 июня по случаю открытия Европейских игр-2023 в Кракове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Европейские игры-2023 начнутся в Кракове. Польша впервые с 2012 года примет такое большое спортивное соревнование в своей стране. Ранее игры проходили в Баку и Минске, однако в нынешнем году они пройдут без участия представителей России и Беларуси.

"Хочу поблагодарить президента Европейских олимпийских комитетов, всех вас за решение, что игры пройдут без участия представителей России, которая начала войну в Украине, и белорусов, чей режим ее поддерживает", - отметил Дуда.

Европейские игры-2023 пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове и Малопольском воеводстве. В них примут участие более 7 тысяч спортсменов из 48 стран.