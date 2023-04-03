Визит Зеленского в Польшу: появились детали поездки

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Польшу 5 апреля вместе с первой леди. В Варшаве он проведет ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, Зеленского во время его первого официального визита в Варшаву будет сопровождать жена Елена.

Визит начнется со встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Королевском замке. Планируется, что лидеры обсудят вопросы безопасности, региональной политики и экономического сотрудничества, а также транзит украинского зерна и другой продукции через Польшу.

Также в Польше сообщают, что Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Матеушем Моравецким. Темами разговора будут ситуация на фронте, сотрудничество, в частности, расширение пограничной инфраструктуры и экспорт зерна из Украины.

Напомним, сегодня канцелярия президента Польши сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, посетит Варшаву с официальным визитом.

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