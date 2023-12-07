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У россиян есть дедлайн по захвату Авдеевки: объяснение эксперта

Фото: у россиян есть дедлайн по захвату Авдеевки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко, Юлия Акимова

На минувшей неделе россияне резко активизировали штурмы Авдеевки Донецкой области. Дедлайн оккупантов по захвату города - середина декабря.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штурмы россиян на Донбассе и маневры ВСУ под Херсоном. Происходящее на фронте в начале зимы".

По мнению майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, российские оккупанты спешат добиться хоть каких-то успехов на фронте к середине декабря. Приоритет захватчиков - Авдеевка, поскольку в этом районе сосредоточено около 40 000 российских военных.

"Это примерно в пять раз больше, чем наш гарнизон. Почему такой дедлайн? Именно тогда Владимир Путин должен объявить о том, что будет баллотироваться в президенты, хотя мы все понимаем, кого там выберут. Как раз будет 90 дней до выборов, которые должны пройти 15 или 17 марта", - отметил эксперт.

По словам Гетьмана, Путину нужны положительные новости с фронта, поэтому, не жалея личного состава, россияне будут пытаться добиться успехов в Авдеевке.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического.

Сейчас по всей линии фронта в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, однако особое внимание российские оккупанты уделяют Степному, что северо-западнее от города. Захватчики хотят захватить его, чтобы перерезать логистику ВСУ.

 

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