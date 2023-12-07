У росіян є дедлайн щодо захоплення Авдіївки: пояснення експерта

Минулого тижня росіяни різко активізували штурми Авдіївки Донецької області. Дедлайн окупантів щодо захоплення міста - середина грудня.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штурми росіян на Донбасі та маневри ЗСУ під Херсоном. Що відбувається на фронті на початку зими".
На думку майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, російські окупанти поспішають досягти хоч якихось успіхів на фронті до середини грудня. Пріоритет загарбників - Авдіївка, оскільки в цьому районі зосереджено близько 40 000 російських військових.
"Це приблизно в п'ять разів більше, ніж наш гарнізон. Чому такий дедлайн? Саме тоді Володимир Путін має оголосити про те, що балотуватиметься у президенти, хоча ми всі розуміємо, кого там оберуть. Якраз буде 90 днів до виборів, які мають пройти 15 або 17 березня", - зазначив експерт.
За словами Гетьмана, Путіну потрібні позитивні новини з фронту, тому не шкодуючи особового складу, росіяни намагатимуться досягти успіхів в Авдіївці.
Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.
Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного.
Наразі по всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої, однак особливу увагу російські окупанти приділяють Степовому, що на північний захід від міста. Загарбники хочуть захопити його, щоб перерізати логістику ЗСУ.
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