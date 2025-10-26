Россия разрушила склады и офис второго крупнейшего фармдистрибьютора Украины

В результате российской баллистической атаки на Киев в ночь на 25 октября были разрушены склады и офис компании "Оптима-Фарм" - второго крупнейшего фармдистрибьютора Украины.

Общая площадь разрушенного склада - 29 тысяч квадратных метров. Убытки от удара предварительно могут составлять до 100 миллионов долларов - именно на такую сумму на складе хранилось лекарств.

"Оптима-Фарм" работает на украинском рынке много лет. Компания занимается оптовой закупкой и распространением лекарственных средств и товаров медицинского назначения.