Россия разрушила склады и офис второго крупнейшего фармдистрибьютора Украины

Фото: последствия российского ракетного удара по фармскладу (ГСЧС Украины)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

Российские оккупанты во время атаки на Киев ночью 25 октября ударом баллистических ракет разрушили офис и складской комплекс второго крупнейшего фармдистрибьютора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В результате российской баллистической атаки на Киев в ночь на 25 октября были разрушены склады и офис компании "Оптима-Фарм" - второго крупнейшего фармдистрибьютора Украины.

Общая площадь разрушенного склада - 29 тысяч квадратных метров. Убытки от удара предварительно могут составлять до 100 миллионов долларов - именно на такую сумму на складе хранилось лекарств.

"Оптима-Фарм" работает на украинском рынке много лет. Компания занимается оптовой закупкой и распространением лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

 

Отметим, что в результате баллистической атаки российских войск в ночь на 25 октября пострадали производственные мощности украинской кофейной компании Idealist Coffee. В компании сейчас оценивают убытки.

КиевВойна в УкраинеВзрывы