Россия баллистикой ударила по производству кофе IDEALIST (фото)

В результате ночной баллистической атаки российских террористов были разрушены производственные мощности IDEALIST coffee&co.

"ГСЧС и другие службы делают все возможное, чтобы потушить пожары и ликвидировать последствия", - сообщили в компании.

По данным IDEALIST coffee, в соседних зданиях есть погибшие и раненые.

"Реальное положение дел и сроки восстановления пока не известны. Заранее просим прощения у наших клиентов и партнеров за задержки и вынужденную непунктуальность", - отметили в пресс-службе.

В компании выразили соболезнования семьям пострадавших и отметили, что несмотря на разрушения, команда сохраняет оптимизм и веру в восстановление:

"Поддерживаем и бережем друг друга. Сохраняем оптимизм и внутренние силы. Выстоим!", - добавили в компании.