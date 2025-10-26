Россия баллистикой ударила по производству кофе IDEALIST (фото)
В результате ночной баллистической атаки российских войск пострадали производственные мощности украинской кофейной компании Idealist Coffee.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Idealist Coffee.
В результате ночной баллистической атаки российских террористов были разрушены производственные мощности IDEALIST coffee&co.
"ГСЧС и другие службы делают все возможное, чтобы потушить пожары и ликвидировать последствия", - сообщили в компании.
По данным IDEALIST coffee, в соседних зданиях есть погибшие и раненые.
"Реальное положение дел и сроки восстановления пока не известны. Заранее просим прощения у наших клиентов и партнеров за задержки и вынужденную непунктуальность", - отметили в пресс-службе.
В компании выразили соболезнования семьям пострадавших и отметили, что несмотря на разрушения, команда сохраняет оптимизм и веру в восстановление:
"Поддерживаем и бережем друг друга. Сохраняем оптимизм и внутренние силы. Выстоим!", - добавили в компании.
Удары РФ по Украине
Напомним, что в ночь на 26 октября Киев снова подвергся атаке российских беспилотников.
Около 02:30 в столице начали раздаваться взрывы, работала система противовоздушной обороны. По данным военных, часть дронов достигла воздушного пространства над городом.
Воздушная тревога длилась около часа, однако за это время вражеские аппараты успели нанести повреждения. В результате удара пострадали Деснянский и Оболонский районы Киева.
По состоянию на 04:22 известно о 26 пострадавших, среди которых шестеро детей. Подробнее о последствиях вражеского удара, можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, вчера поздно вечером российские войска нанесли удар беспилотником по Чернигову и Новгород-Северскому.