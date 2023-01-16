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Росспропаганда отчиталась о производстве первых ядерных боеголовок для суперторпеды "Посейдон"

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Москва, Понедельник 16 января 2023 21:44
Росспропаганда отчиталась о производстве первых ядерных боеголовок для суперторпеды "Посейдон" Фото: российская торпеда "Посейдон" (кадр видео)
Автор: Валерия Полищук

Российская пропаганда заявила, что Москва якобы произвела первые ядерные боеголовки для суперторпед "Посейдон". Утверждаются, что они будут размещены на атомной подводной лодке "Белгород".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Первые боекомплекты "Посейдона" изготовлены, в ближайшее время их получит подлодку "Белгород", - заявил неназванный источник в российском Минобороне.

При этом утверждается, что раздельные испытания основных узлов "Посейдона", включая ядерную энергетическую установку, якобы успешно завершены.

Отметим, что РФ говорила о создании "Посейдона" многие годы. Некоторые западные страны не верили в его существование.

Однако в 2015 году российский диктатор Владимир Путин якобы подтвердил разработку этого оружия. Носителем суперторпеды является подлодка "Белгород".

По российским данным, Москва якобы ее усовершенствовала, чтобы работать на глубинах, на которые не могут опуститься лодки НАТО. При этом, по данным российской пропаганды, она может провести под водой 120 дней.

Напомним, в июле прошлого в России заявили, что атомный подводный ракетоносец "Белгород" уже передали в использование флоту.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что известно о российской торпеде "Посейдон", которую боится НАТО.

Кроме того, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что Россию будут ожидать "серьезные последствия", если она решит применить ядерное оружие.

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