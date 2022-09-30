Россию ждут "серьезные последствия", если она применит ядерное оружие, - Столтенберг
Россию будут ожидать "серьезные последствия", если она решит применить ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Мы занимаемся мониторингом того, что делает Россия. Мы не видим изменений в их ядерном размещении", - заявил генсек НАТО.
Также Столтенберг сказал, что НАТО должно дать России знать, что ее ждут серьезные последствия за любое использование ядерного оружия против Украины.
"Мы должны быть внимательными, мы обмениваемся информацией", - добавил генсек.
Напомним, что на фоне российской аннексии украинских территорий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел экстренный брифинг.
Также Столтенберг ответил на заявку Украины о членстве в НАТО. По его словам, решение о членстве будут принимать все 30 союзников.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Планируется, что это произойдет по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий касательно вступления.
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