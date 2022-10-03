Оружие "Судного дня". Что известно о российской торпеде "Посейдон", которую боится НАТО

Россия может впервые опробовать суперторпеду с ядерной боеголовкой "Посейдон", которую называют "оружием Судного дня". Так, разведка НАТО зафиксировала передвижение российской подлодки "Белгород", которая является носителем торпеды.

Действительно ли "Посейдон" может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес - читайте в материале РБК-Украина .

В России утверждают, что "Посейдон" - это самая большая торпеда, когда-либо созданная в любой стране. Ее характеристики приводятся в отчетах президента РФ Владимира Путина за 2015 и 2019 годы, а также в видео Минобороны страны-агрессора.

Технические характеристики:

Длина - 24 метра

Диаметр - 2 метра

Скорость - 70 узлов

Глубина действия - более 1000 метров

Двигатель - ядерный

Боеголовка - 2 мегатонны

По данным Минобороны России, торпеда рассматривается как часть ядерного сдерживания, действующая как оружие второго удара и являющаяся носителем атомной бомбы мощностью не менее 100 мегатонн.

Торпеда или подлодка

На самом деле "Посейдон" - это не торпеда, а беспилотный подводный аппарат или радиоуправляемая мини подлодка, способная нести ядерную боеголовку.

Также отметим, что наибольшая зафиксированная мощность испытуемого ядерного заряда торпеды составляла 58 мегатонн, что почти вполовину меньше заявленного веса.

Могла ли РФ создать такое смертоносное оружие

Разработка и конструирование "Посейдона" началось в 2015 году, когда Россия уже была под значительными санкциями в результате агрессии против Украины.

При этом РФ могла употреблять технологии и детали своих союзников для производства торпеды. В таком случае говорить о 100% соответствии заявленным характеристикам оружия не стоит.

"Оружие Судного дня"

По заявлениям российской прессы, вторым по силе поражающим фактором суперторпеды является создание искусственного мегацунами с высотой волны 500 м с заходом волны на материк при равнинной местности до 500 км.

Вместе с тем согласно анализу проблематики образования волн от ядерных взрывов, приведенного в официальном исследовании Пентагона, эффект цунами при подводных ядерных взрывах не достигается. Так, при рассеивании энергии волны на относительно небольших глубинах на континентальном шельфе, ущерб, нанесенный такой волной побережью, сравним с ущербом от сильного шторма.

Кроме того, еще в 1960-х в СССР проводились исследования по влиянию волны подводных взрывов на береговые сооружения с испытаниями на макетах. Тогда ученые выяснили, что независимо от мощности подводного взрыва реальный ущерб мог бы быть нанесен прибрежным объектам атлантического побережья США на расстоянии максимум 5 км от уреза воды.

То есть об уничтожении всего флота США на атлантическом побережье речь даже не идет.