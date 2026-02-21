Россия утром запустила по Украине "Шахеды": где есть угроза
Российские войска утром 21 февраля запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед" с нескольких направлений. В ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на утро воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и части Херсонской областей.
Сейчас дроны фиксируются:
- БПЛА по границе Сумщины и Харьковщины в направлении Полтавщины;
- БПЛА над г. Запорожье, курс - северный;
- на Харьковщине БПЛА в направлении н.п.Старый Салтов, Великий Бурлук, мимо Барвенково на западе северным курсом;
- на Харьковщине БПЛА в направлении Балаклеи с юга, мимо Андреевки на север, курсом на Чугуев с северо-востока;
- БПЛА в направлении Сум с северо-востока;
- БПЛА на севере Чугуева, курс - северный.
Карта воздушных тревог по состоянию на 8:38
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 21 февраля российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов Сум. В результате атаки ранения получили три человека, среди которых двое детей.
Также Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. По предварительным данным, дроны нанесли повреждения городской инфраструктуре и нескольким жилым объектам.
Днем 20 февраля россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждена инфраструктура.
Позже стало известно, что оккупанты ударили по одной из АЗС областного центра. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших.