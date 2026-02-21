ua en ru
Россия утром запустила по Украине "Шахеды": где есть угроза

Суббота 21 февраля 2026 08:38
Россия утром запустила по Украине "Шахеды": где есть угроза Фото: Россия с утра запустила по Украине "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска утром 21 февраля запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед" с нескольких направлений. В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на утро воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и части Херсонской областей.

Сейчас дроны фиксируются:

  • БПЛА по границе Сумщины и Харьковщины в направлении Полтавщины;
  • БПЛА над г. Запорожье, курс - северный;
  • на Харьковщине БПЛА в направлении н.п.Старый Салтов, Великий Бурлук, мимо Барвенково на западе северным курсом;
  • на Харьковщине БПЛА в направлении Балаклеи с юга, мимо Андреевки на север, курсом на Чугуев с северо-востока;
  • БПЛА в направлении Сум с северо-востока;
  • БПЛА на севере Чугуева, курс - северный.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:38

Россия утром запустила по Украине &quot;Шахеды&quot;: где есть угроза

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 21 февраля российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов Сум. В результате атаки ранения получили три человека, среди которых двое детей.

Также Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. По предварительным данным, дроны нанесли повреждения городской инфраструктуре и нескольким жилым объектам.

Днем 20 февраля россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждена инфраструктура.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по одной из АЗС областного центра. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших.

