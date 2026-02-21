ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія зранку запустила по Україні "Шахеди": де є загроза

Субота 21 лютого 2026 08:38
Росія зранку запустила по Україні "Шахеди": де є загроза Фото: Росія зранку запустила по Україні "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська зранку 21 лютого запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед" з кількох напрямків. У низці регіонів оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Атака дронів на Одесу: постраждали житлові будинки та навчальний заклад

Станом на ранок повітряна тривога оголошена у Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та частині Херсонської областей.

Наразі дрони фіксуються:

  • БПЛА по межі Сумщини і Харківщини в напрямку Полтавщини;
  • БПЛА над м. Запоріжжя, курс - північний;
  • на Харківщині БПЛА в напрямку н.п.Старий Салтів, Великий Бурлук, повз Барвінкове на заході північним курсом;
  • на Харківщині БПЛА в напрямку Балаклії з півдня, повз Андріївку на північ, курсом на Чугуїв з північного сходу;
  • БПЛА в напрямку Сум з північного сходу;
  • БПЛА на півночі Чугуєва, курс - північний.

Карта повітряних тривог станом на 8:38

Росія зранку запустила по Україні &quot;Шахеди&quot;: де є загроза

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів Сум. Унаслідок атаки поранення отримали троє людей, серед яких двоє дітей.

Також Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. За попередніми даними, дрони завдали пошкоджень міській інфраструктурі та кільком житловим об'єктам.

Вдень 20 лютого росіяни атакували Запоріжжя. В результаті обстрілу пошкоджено інфраструктуру.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по одній з АЗС обласного центру. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, обійшлось без постраждалих.

