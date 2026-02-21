Росія зранку запустила по Україні "Шахеди": де є загроза

Російські війська зранку 21 лютого запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед" з кількох напрямків. У низці регіонів оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на ранок повітряна тривога оголошена у Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та частині Херсонської областей.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів Сум. Унаслідок атаки поранення отримали троє людей, серед яких двоє дітей.

Також Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. За попередніми даними, дрони завдали пошкоджень міській інфраструктурі та кільком житловим об'єктам.

Вдень 20 лютого росіяни атакували Запоріжжя. В результаті обстрілу пошкоджено інфраструктуру.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по одній з АЗС обласного центру. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, обійшлось без постраждалих.