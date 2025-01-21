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Россия снова запустила "Шахеды" по Украине: где предупреждают об опасности

Иллюстративное фото: Россия снова запустила "Шахеды" по Украине 21 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники по территории в Украине вечером вторника, 21 января. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с северного направления. Сначала тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

"Киев! Вражеский ударный БПЛА в вашем направлении с востока", - сообщили Воздушные силы.

Информации о движении вражеских ударных дронов:

  • дроны на северо-востоке и западе Сумщины, курс - юго-западный/юго-восточный;
  • дроны на востоке Харьковщины, курс - западный/северо-западный.

Также начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что вражеские дроны замечены на окраинах Киева.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня в Киеве и ряде регионов Украины уже был объявлен сигнал воздушной тревоги. Предупреждали об угрозе баллистического удара.

А вечером 20 января, террористы в очередной раз прибегли к ночной атаке - россияне запустили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed с нескольких направлений.

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Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов