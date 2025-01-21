Россия снова запустила "Шахеды" по Украине: где предупреждают об опасности

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с северного направления. Сначала тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

"Киев! Вражеский ударный БПЛА в вашем направлении с востока", - сообщили Воздушные силы.

Информации о движении вражеских ударных дронов:

дроны на северо-востоке и западе Сумщины, курс - юго-западный/юго-восточный;

дроны на востоке Харьковщины, курс - западный/северо-западный.

Также начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что вражеские дроны замечены на окраинах Киева.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня в Киеве и ряде регионов Украины уже был объявлен сигнал воздушной тревоги. Предупреждали об угрозе баллистического удара.