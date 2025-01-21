ua en ru
Вт, 21 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Вторник 21 января 2025 18:20
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога 21 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 21 января, объявлен сигнал воздушной тревоги. Из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось на территорию других областей.

Обновлено в 18:50.

В Украине пошли отбои тревоги, которую объявляли из-за угрозы баллистического удара.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлено ПВО

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Напомним, вечером 20 января, террористы в очередной раз прибегли к ночной атаке - россияне запустили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed с нескольких направлений.

В результате известно, что в ночь на 21 января Российская Федерация атаковала Украину 131-м беспилотным летательным аппаратом типа Shahed и дронами-имитаторами. В частности враг запустил четыре баллистические ракеты "Искандер-М".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов
В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов
DAILY
От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя