В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 21 января, объявлен сигнал воздушной тревоги. Из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось на территорию других областей.

Обновлено в 18:50.

В Украине пошли отбои тревоги, которую объявляли из-за угрозы баллистического удара.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлено ПВО

Напомним, вечером 20 января, террористы в очередной раз прибегли к ночной атаке - россияне запустили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed с нескольких направлений.

В результате известно, что в ночь на 21 января Российская Федерация атаковала Украину 131-м беспилотным летательным аппаратом типа Shahed и дронами-имитаторами. В частности враг запустил четыре баллистические ракеты "Искандер-М".