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Росія знову запустила "Шахеди" по Україні: де попереджають про небезпеку

Ілюстративне фото: Росія знову запустила "Шахеди" по Україні 21 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники по території в України ввечері вівторка, 21 січня. У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з північного напрямку. Спочатку тривога була оголошена у Сумській та Чернігівській областях.

"Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу", - повідомили Повітряні сили.

Інформації щодо руху ворожих ударних дронів:

  • дрони на північному сході і заході Сумщини, курс - південно-західний/південно-східний;
  • дрони на сході Харківщини, курс - західний/північно-західний.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворожі дрони помічено на околицях Києва. 

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні у Києві та низці регіонів України вже було оголошено сигнал повітряної тривоги. Попереджали про загрозу балістичного удару.

А ввечері 20 січня, терористи вкотре вдались до нічної атаки - росіяни запустили безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed з декількох напрямків.

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів