Росія знову запустила "Шахеди" по Україні: де попереджають про небезпеку

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з північного напрямку. Спочатку тривога була оголошена у Сумській та Чернігівській областях.

"Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу", - повідомили Повітряні сили.

Інформації щодо руху ворожих ударних дронів:

дрони на північному сході і заході Сумщини, курс - південно-західний/південно-східний;

дрони на сході Харківщини, курс - західний/північно-західний.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворожі дрони помічено на околицях Києва.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні у Києві та низці регіонів України вже було оголошено сигнал повітряної тривоги. Попереджали про загрозу балістичного удару.