Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области: есть значительные разрушения

Одесская область, Четверг 12 февраля 2026 09:05
Россияне атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области: есть значительные разрушения Фото: россияне атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 12 февраля атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Есть значительные разрушения, ремонт потребует длительного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Это уже 31-я крупная подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", - сообщили в ДТЭК.

Сейчас энергетики и спасатели работают на месте удара, продолжается разбор завалов.

"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - отметили в компании.

Обстрел Украины 12 февраля

В ночь на 12 февраля российские войска нанесли комбинированный удар баллистикой и дронами сразу по нескольким регионам Украины. Под атакой были Киев, Одесса и Днепр.

В частности, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. Зафиксировано 3 локации с последствиями и повреждениями - все в Днепровском и Дарницком районах.

Также россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура.

В результате вражеского обстрела разрушен фасад и крыша многоквартирного дома, возникли пожары на территории рынка и супермаркета, загорелись 15 частных автомобилей.

Враг также массированно атаковал Днепр и район ракетами и беспилотниками. Ранения получили четыре человека, среди них младенец и 4-летняя девочка. Из-за атаки произошло несколько возгораний. Повреждены объект инфраструктуры, частные дома и авто.

Подробнее о последствиях массированного обстрела РФ по Украине в ночь на 12 февраля - в материале РБК-Украина.

ДТЭК Электроэнергия Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
