Россияне атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области: есть значительные разрушения

Российские войска в ночь на 12 февраля атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Есть значительные разрушения, ремонт потребует длительного времени.

"Это уже 31-я крупная подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", - сообщили в ДТЭК. Сейчас энергетики и спасатели работают на месте удара, продолжается разбор завалов. "Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - отметили в компании.