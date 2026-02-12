Россияне атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области: есть значительные разрушения
Российские войска в ночь на 12 февраля атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Есть значительные разрушения, ремонт потребует длительного времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Это уже 31-я крупная подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", - сообщили в ДТЭК.
Сейчас энергетики и спасатели работают на месте удара, продолжается разбор завалов.
"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - отметили в компании.
Обстрел Украины 12 февраля
В ночь на 12 февраля российские войска нанесли комбинированный удар баллистикой и дронами сразу по нескольким регионам Украины. Под атакой были Киев, Одесса и Днепр.
В частности, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. Зафиксировано 3 локации с последствиями и повреждениями - все в Днепровском и Дарницком районах.
Также россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура.
В результате вражеского обстрела разрушен фасад и крыша многоквартирного дома, возникли пожары на территории рынка и супермаркета, загорелись 15 частных автомобилей.
Враг также массированно атаковал Днепр и район ракетами и беспилотниками. Ранения получили четыре человека, среди них младенец и 4-летняя девочка. Из-за атаки произошло несколько возгораний. Повреждены объект инфраструктуры, частные дома и авто.
Подробнее о последствиях массированного обстрела РФ по Украине в ночь на 12 февраля - в материале РБК-Украина.