Обстрел Харькова. РФ ударила по терминалу "Новой почты", 9 человек ищут

В Харькове под российскими обстрелами сегодня оказался терминал "Новой почты". Там в момент удара могли находиться 9 человек, их ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Разбор завалов продолжается. На месте попадания могло находиться 9 человек, их ищут", - добавил он.

Россияне, по словам главы ОВА, попали в автопарк, уничтожив 8 и повредив еще десятки автомобилей.

"Попадание было в терминал "Новой почты". 9 человек получили травмы. Среди них 8-месячный ребенок, женщина, другие - мужчины. Погиб мужчина - работник почтового отделения", - рассказал Синегубов.

Обстрел Харькова

Днем 30 июня в Харькове раздался взрыв. Как сообщил сразу же мэр города Игорь Терехов, россияне попали управляемой авиабомбой в гражданское предприятие почти в центре Харькова. Сначала было известно о пяти пострадавших, но затем их количество выросло.

Харьков в последнее время регулярно страдает от ударов КАБами. На днях россияне впервые сбросили на город управляемую ФАБ-500. Она вдвое мощнее бомб, которые россияне сбрасывали на Харьков раньше.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что системы ПВО не помогут защитить Украину от российских управляемых авиабомб. Для этого, по его словам, украинской армии нужно дальнобойное оружие.

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