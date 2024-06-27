Обстрел Харькова. Россияне впервые применили против города ФАБ-500

Сегодня, 27 июня, российские террористы нанесли авиаудар по Харькову . Враг впервые применил против города ФАБ-500 (фугасная авиационная бомба).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

Как отметили в прокуратуре, попадание было в Киевском районе города.

Установлено, что удары были осуществлены из населенного пункта Майский Белгородской области России.

В результате обстрела повреждены:

три частных дома;

помещение высшего учебного заведения;

помещение Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

По состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших.

"Установлено, что сегодня российские военные впервые для удара по Харькову использовали ФАБ-500", - добавили в прокуратуре.

По словам главы Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова в комментарии "Суспільному", ФАБ-500 была оборудована модулем планирования и коррекции. В частности этот снаряд вдвое мощнее КАБ и ФАБ-250, которые враг ранее применял во время обстрелов Харькова.

В частности он отметил, что враг запустил две авиабомбы с самолета Су-34. От места запуска до места попадания - 65 километров.

Обстрел Харькова

Сегодня, около 16:00 враг атаковал Харьков в результате чего, по словам глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, пострадал частный дом и остекление окон двух корпусов высшего учебного заведения.

Как и упоминалось выше, по состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших: