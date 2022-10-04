Россия снова пригрозила США войной из-за помощи Украине

В России снова угрожают приближением прямого столкновения с НАТО из-за поставок Соединенными Штатами Украине вооружения и военной техники.

Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО", - отметил Воронцов.

Напомним, что сегодня президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные установки HIMARS.

Также 28 сентября Белый дом анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.

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