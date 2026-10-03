Россия снова угрожает дипломатам в Киеве и призывает их покинуть Украину

В российском МИД заявили, что российская армия будет продолжать наносить удары по объектам, которые Москва называет военными, в Киеве и других украинских городах.

"Российская сторона заблаговременно призвала находящихся в Киеве иностранных граждан и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины, а жителей страны - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Российская сторона напомнила, что аналогичное предупреждение уже звучало 25 мая 2026 года. По данным МИД РФ, соответствующие оговорки также передавали иностранным партнерам в дипломатических нотах.

В российском МИД также отметили, что рекомендации воздержаться от поездок в Украину своим гражданам ранее предоставляли США, Великобритания, страны ЕС, Норвегия и Швейцария.

"Констатируем, что не все прислушались к этим оговоркам и сознательно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают много посольств, в Украину с визитами прибывают иностранные официальные лица", - добавили в ведомстве.

На этом фоне Москва заявила, что российские войска продолжат наносить массированные удары.

В МИД России также заявили, что ответственность за возможные последствия пребывания в Украине будет якобы лежать на тех, кто игнорирует это предупреждение.

Россия усилила удары по Киеву

Напомним, что в последнее время Россия усилила атаки на Киев. Столица и область регулярно находятся под воздушными тревогами.

Российские войска используют дроны и баллистические ракеты, атакуя гражданскую и энергетическую инфраструктуру города.

1 октября дрон попал в здание школы в Соломенском районе Киева. Также российские войска неоднократно атаковали Южный мост.