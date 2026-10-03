Россия снова угрожает дипломатам в Киеве и призывает их покинуть Украину

Россия снова обратилась к иностранным дипломатам в Киеве, призвав их покинуть Украину и предупредив о последующих массированных ударах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.
В российском МИД заявили, что российская армия будет продолжать наносить удары по объектам, которые Москва называет военными, в Киеве и других украинских городах.
"Российская сторона заблаговременно призвала находящихся в Киеве иностранных граждан и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины, а жителей страны - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Российская сторона напомнила, что аналогичное предупреждение уже звучало 25 мая 2026 года. По данным МИД РФ, соответствующие оговорки также передавали иностранным партнерам в дипломатических нотах.
В российском МИД также отметили, что рекомендации воздержаться от поездок в Украину своим гражданам ранее предоставляли США, Великобритания, страны ЕС, Норвегия и Швейцария.
"Констатируем, что не все прислушались к этим оговоркам и сознательно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают много посольств, в Украину с визитами прибывают иностранные официальные лица", - добавили в ведомстве.
На этом фоне Москва заявила, что российские войска продолжат наносить массированные удары.
В МИД России также заявили, что ответственность за возможные последствия пребывания в Украине будет якобы лежать на тех, кто игнорирует это предупреждение.
Напомним, что в последнее время Россия усилила атаки на Киев. Столица и область регулярно находятся под воздушными тревогами.
Российские войска используют дроны и баллистические ракеты, атакуя гражданскую и энергетическую инфраструктуру города.
1 октября дрон попал в здание школы в Соломенском районе Киева. Также российские войска неоднократно атаковали Южный мост.
Во время одного из последних ударов по мосту были повреждены сопротивление, дорожное полотно и защитное ограждение метрополитена.
На этом фоне президент Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ усилить удары по Киеву, стремясь заставить украинцев покидать столицу.